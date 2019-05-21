مصلحة الهجرة والجوازات تعلن وصول الدفعة الأولى من الجوازات إلى عدن

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات وصول الدفعة الأولى من الجوازات المطبوعة حديثا، للعاصمة المؤقتة عدن مؤكدة أنها ستوزعها على كافة فروع المصلحة بالمناطق المحررة.

وقالت المصلحة في بيان لها أنه سيتم توزيع الجوازات الواصلة في الدفعة الأولى على المناطق المحررة، حتى تصل بقية الدفع إلى المصلحة.

وأعربت مصلحة الهجرة والجوازات، عن أسفها الشديد للمواطنين لتأخر وصول الجوازات، بسبب عدم التزام الشركة التي تم التعاقد معها بالموعد المحدد.

ونفت المصلحة، الشائعات المتداولة حول إتلاف 700 الف جواز من قبل الشركة؛ مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من قام بنشر وترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة.

وشهدت الأيام الماضية تصاعد المطالبات بتوفير الجوازات، وصاحب ذلك موجة سخط من طول فترة توقف إصدار الجوازات عدم توفيرها لأشهر؛ الأمر الذي تسبب بعرقلة سفر الالاف من المواطنين.