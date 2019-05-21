شاهد .. مستثمر جنوبي يستعين بوالدته بدلاً عن المسؤولين لتدشين مشروعاً ضخماً في عدن

إستعان المستثمر الجنوبي، عبدالقوي صالح هويش، مساء الإثنين، بوالدته لتدشين مشروعاً إستثمارياً ضخماً بدلاً عن المسؤولين والقيادات المحلية، حيث ظهرت والدة المستثمر وهي تقص شريط إفتتاح المركز التجاري "رد سي مول" في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن .

وحظيت هذه الخطوة المميزة من المستثمر الجنوبي هويش بإشادة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين علقوا على ذلك بقولهم أن المستثمر عبدالقوي هويش وجد والدته أهم من المسؤولين فجعلها تفتح مشروعه الإستثماري، مؤكدين أن هذه الخطوة ستجعل الخير والبركة يحلان على هذا المشروع .

ويتكون مركز "رد سي" مول من ثمانية طوابق خصص الطوابق الثلاثة الأولى لـ60 محلاً تجارياً لبيع الأكسسوارات والذهب والملابس لمختلف الفئات والعطور إلى جانب كافيه راقي ومصلى ومرافق خدمية، فيما خصصت الطوابق الخمسة الباقية لفتح مكاتب للشركات ومراكز بيع الجملة .

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وأكد مالك المركز، عبدالقوي هويش، أن إفتتاح هذا المركز التجاري يأتي ضمن سلسلة مشاريع يعتزم تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية .. لافتاً إلى أن المركز أسهم في توظيف المئات من العمالة المحلية وتطبيع الحياة الإقتصادية في المحافظة .

بدوره قال الناشط، حسين اليافعي : "لاول مرة في اليمن .. رجال اعمال يشرف امه بافتتاح مول في عدن، نبارك لرجل الاعمال عبد القوي بن هويش على افتتاح مجمع ردسي مول في عدن ونتمنا لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله" .

بدوره قال الناشط مالك اليزيدي اليافعي "رجل الاعمال الجنوبي عبد القوي بن هويش يفتتح مجمع رد سي مول في العاصمة عدن ووالدته تشرف على الافتتاح" .. مؤكداً بقوله "عدن اليوم ليست عدن الأمس وهذا بفضل الله ثم بفضل رجال أمن عدن وقوات الحزام الأمني فقد حافظوا على عدن في حدقات أعينهم وقضوا على كل خلايا الإرهاب الإخونجي" .