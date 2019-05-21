شكرا لقرائتكم خبر عن صــــادم: اعدام مقيم يمني بطريقة وحشية (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عثر في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين على جثة مواطن يمني يدعى نجيب محمد طاهر مقتولًا في شقته في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.
وقال شهود عيان “للمشاهد” إن القتيل عثر عليه مشنوقاً وعلى جثتة آثار تعذيب وسحل.
مضيفين بأن الشرطة المصرية هرعت إلى مكان الحادث وباشرت في التحقيق في ملابسات الجريمة.
وقال المستشار في السفارة اليمنية في القاهرة إبراهيم الجهمي في صفحته على فيس بوك إن المسؤولين بالسفارة تحركوا لموقع الحادث بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه بعد سنوات من مقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح، والعثور على جثتها موثوقة بالحبال ومخنوقة داخل شقتها بالمنيل في القاهرة، فيما تتكرر حوادث الاعتداءات والسرقة بحق أعداد كبيرة من اليمنيين الوافدين إلى مصر سواء للعلاج أو للدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر صــــادم: اعدام مقيم يمني بطريقة وحشية (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.