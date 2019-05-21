رفع الإضراب بمستشفى جمال عبد الناصر بشبوة مؤقتا

أقر صباح اليوم الثلاثاء 21 مايو، الطاقم الاداري والطبي بمستشفى جمال عبدالناصر بشبوة رفع الاضراب الذي تم اقراره مسبقا للمطالبة بمرتبات الموظفين التي ظلت مقطوعة لاكثر من 4 اشهر.

وبحسب مصادر اطلع عليها "الخليج 365"، فقد تاكد ان لقاء اليوم الثلاثاء، جمع مدير مكتب الصحة بمحافظة شبوة بادارة المستشفى والعاملين فيها، وتعهد مدير مكتب الصحة بالمحافظة بالتزامه بمتابعة ملف مرتبات العاملين خلال اسبوع من تاريخه.

وكان الطاقم العامل قد دعا الى اضراب كامل في المستشفي اعلنت الادارة بعدها تضامنها مع مطالب العاملين والبعثة للمطالبة برواتبهم التي قالوا انهم لم يستلموها منذ مايقرب من خمسة اشهر من الان في ظل اوضاع معيشية صعبة وظروف قاهرة فرضها الواقع المعاش.