محافظ حضرموت يدعم إدارة مصلحة السجون بشاشات مسطحة

دعم محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، إدارة مصلحة السجون بساحل حضرموت بعدداً من الشاشات المسطحة.
وقال العميد منير التميمي المدير العام لأمن ساحل حضرموت، إن هذه الشاشات ستسهم في توعية النزلاء ( السجناء) داخل السجن من خلال البرامج التوعوية التي ستقدم لهم، إضافة للدروس الدينية والمحاضرات الصحية والبرامج التثقيفية والنصائح الإرشادية التي ستجعلهم يعودون إلى رشدهم وإلى جادة الصواب.
وفي ذات السياق ناقش العميد التميمي مع مدير مصلحة السجون المقدم علي بازبيدي البرامج التأهيلية، التي تعتزم قيادة الأمن تنفيذها لنزلاء السجن من أجل خروجهم إلى المجتمع وهم مؤهلين لسوق العمل وأن لا يكونوا عبء على أهاليهم بل يكونوا مندمجين اندماج كامل في الجوانب الاجتماعية والعملية.
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