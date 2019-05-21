سياسي يمني يُجيب.. ما علاقة أوباما بإيران ؟ (فيديو)

قال عادل الربيعي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبر برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن إيران تُريد أن تُصبح قلقاً ينهش فى المنطقة العربية، حيث أنها لا تبحث عن توازن قوى، لافتاً إلى وجود تراشق إعلامي بين طهران وواشنطن، حيث يعتبر كلاً منهما الآخر "الشيطان الأكبر".

وأضاف الربيعي، أن اليمن فى نظر الجميع هى العمق الاستراتيجي الأكبر للتحكم فى مسار الملاحة الدولية وتجارة الطاقة العالمية، لافتاً إلى وجود دفاع بريطاني للدفاع عن وجود الإرهاب بالمنطقة، خاصة الحديدة.



وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى وجود خطة باسم "العمل الإنساني" وسياسة أُممية ترعى الأهداف الإيرانية بالمنطقة، مُضيفاً أن إيران تمتعت بكافة الدعم والضوء الأخضر خلال فترة أوباما الرئيس الأمركي، حيث أُتيحت لهم الفرصة لتكوين الإرهاب بعدد من الدول.

واستكمل الربيعي أن أمريكا لا تُريد إنهاء الخطر الإيراني، مُطالباً بضرورة أهمية تحرير سواحل اليمن من أيادي الإرهاب ووجود تكاتف عربي.