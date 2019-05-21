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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 21 مايو 2019م، وهي كالتالي: 


تزايد حالات الانتحار بين النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/389686

متحدث التحالف: الحوثيون استهدفوا مناطق حيوية في نجران بطائرة تحمل متفجرات
https://www.alyamanalaraby.com/389687

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/389691

وفد الصحة العالمية يتفقد عدداً من المنشآت الصحية بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/389707

بدء دورات إدارة المشاريع الريادية في المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/389708

الهلال الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار في مستشفيات المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/389709

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/389713

ثبات أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/389714

ننشر أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/389715

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/389717

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مقتل 10 حوثيين بنيران الجيش الوطني في البيضاء ومأرب
https://www.alyamanalaraby.com/389721

المليشيا تزعم تنفيذ عملية جوية داخل الأراضي
https://www.alyamanalaraby.com/389725

مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/389727

جامعة الدول العربية تناقش خطة يمنية لإعادة الإعمار
https://www.alyamanalaraby.com/389729

المالكي: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مرفق مدني بنجران
https://www.alyamanalaraby.com/389736

صعدة.. قوات الشرعية تستعيد عددا من المواقع في مديرية الحشوة
https://www.alyamanalaraby.com/389738

كبارا وصغارا.. الفرحة تملأ قلوبهم بغيث الرحمة في حضرموت.. استطلاع
https://www.alyamanalaraby.com/389744

حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية عبس
https://www.alyamanalaraby.com/389752

الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية دون طيار في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/389762

فتاة تودع الحياة غرقا في سيل جارف بدوعن
https://www.alyamanalaraby.com/389764

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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