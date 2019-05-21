أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 21 مايو 2019م، وهي كالتالي:
تزايد حالات الانتحار بين النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي
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متحدث التحالف: الحوثيون استهدفوا مناطق حيوية في نجران بطائرة تحمل متفجرات
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تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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وفد الصحة العالمية يتفقد عدداً من المنشآت الصحية بساحل حضرموت
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بدء دورات إدارة المشاريع الريادية في المكلا
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الهلال الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار في مستشفيات المكلا
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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
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ثبات أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء
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ننشر أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
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تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
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مقتل 10 حوثيين بنيران الجيش الوطني في البيضاء ومأرب
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المليشيا تزعم تنفيذ عملية جوية داخل الأراضي السعودية
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مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة
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جامعة الدول العربية تناقش خطة يمنية لإعادة الإعمار
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المالكي: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مرفق مدني بنجران
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صعدة.. قوات الشرعية تستعيد عددا من المواقع في مديرية الحشوة
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كبارا وصغارا.. الفرحة تملأ قلوبهم بغيث الرحمة في حضرموت.. استطلاع
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حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية عبس
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الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية دون طيار في الضالع
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فتاة تودع الحياة غرقا في سيل جارف بدوعن
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