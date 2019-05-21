الإنتقالي يرعى أمسية رمضانية للاتحاد العام للمرأة الجنوبية

رعى المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الإثنين، أمسية رمضانية نظمتها اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمرأة الجنوبية في قاعة مطاعم حمراء عدن .
وفي مستهل الأمسية أوضحت ندى عوبلي، رئيسة إتحاد المرأة الجنوبية، أن هذه الأمسية جائت ضمن الأنشطة الرمضانية التي ينظمها الاتحاد لتعزيز المستوى السياسي و الثقافي للمرأة الجنوبية .
وأكدت عوبلي على ضرورة رفع مستوى الوعي السياسي للمرأة الجنوبية للتغلب على العديد من العراقيل التي أبعدتها عن المشاركة السياسية بالفترات الماضية.
وشددت عوبلي على أهمية مشاركة المرأة الجنوبية سياسياً و مشاركتها في عملية صنع القرار ، متمنية للمشاركات في هذه الأمسية التوفيق و النجاح و الخروج بتوصيات تفيد مجتمعهم .
بدورها أشارت أسماء الريمي عضوة الهيئة الاستشارية لاتحاد عام المرأة الجنوبية إلى أهمية تمكين المرأة الجنوبية سياسياً في الوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي .
وأضافت أسماء الريمي أن مشاركة المرأة الجنوبية سياسياً حق إنساني ووطني وتعتبر مقياس لتقدم المجتمعات أو تأخرها، كما أنها تعتبر أحد آليات الفعل داخل المجتمع .
وقدمت الدكتورة أشجان الفضلي ورقة عمل تم تعريف المشاركات خلالها بمفهوم المشاركه السياسية و تاريخ المرأة الجنوبية وأبرز المعوقات التي حالت بينها وبين المشاركة السياسية خلال لفترات السابقة .
وفي ختام الأمسية تم عرض مادة مرئية على الحاضرات، تضمنت أسباب خروج المراغة الجنوبية للتعبير عن حقوقها ، و دار نقاش بين الحاضرات حول العديد من القضاية الشائكة التي تعاني منها المرأة الجنوبية التي أبعدتها عن المشاركه السياسية .
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