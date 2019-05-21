الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية دون طيار في الضالع

أسقطت قوات الجيش الوطني، مساء الاثنين، طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الضالع.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا الانقلابية كانت تحلق في سماء قرية غول سبولة شرقي مدينة الضالع.

وأضاف أن ذلك جاء في الوقت الذي تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية خوض معارك ضارية مسنودة بالمقاتلات الجوية للتحالف العربي مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الشمالية من محافظة الضالع.

وذكر أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في منطقة الجب المحازية لمديرية الحشاء.

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كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مماثلة تجمعات للمليشيا في منطقة باجة حجر غربي مديرية قعطبة، حسب المصدر.

وقال المصدر إن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا علاوة على تدمير معدات قتالية.

وفي وقت سابق، الاثنين، حررت وحدات من العمالقة والحزام الأمني واللواء 33 مدرع تلال "مخدوش" و"الصفراء" في جبهة تورصة بالأزارق غربي الضالع، وذلك بعد هجوم مباغت على مواقع مليشيات الحوثي المتاخمة لمحافظة تعز.