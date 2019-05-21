حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية عبس

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أيار 21، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية عبس بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي وقت سابق قصفت مقاتلات التحالف مواقع للمليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها.