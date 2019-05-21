كبارا وصغارا.. الفرحة تملأ قلوبهم بغيث الرحمة في حضرموت.. استطلاع

تشهد محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد حالة مدارية انعكست ايحابيا بالخير والطمأنينة على ربوع مناطق المحافظة وأفئدة أبنائها، لا سيما أن العام المنصرم كان حافلا بأمطار أشبه بالكارثية وفي توقيت مشابه من رمضان هذا العام.

عشرات المواطنين أبدو تفاعلهم مع "الخليج 365" لمشاركة فرحتهم المعبرة على السعادة، من خلال التعبير عنها بالابتسامة الوضاءة التي لم يغيرها عبء الصيام في حضرموت المعروفة بارتفاع درجات الحرارة فيها صيفا واعتدالها إلى حد ما شتاءا.

"حضرموت فيها فصل واحد فقط! "، هكذا قال مواطن حضرمي - مازحا - للإشارة الى ان محافظة حضرموت شديدة الحرارة صيفا، ولا بأس بها شتاءا مقارنة بشتاء مناطق اخرى في بلادنا.

ويضيف الشاب سالم الصبان 24 عاما، إن سعادته لا توصف هذه الأيام متمنيا من الله عز وجل ان يحسن حال حضرموت، ويغدقها بالنعم والخيرات.

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وقال الطفل وسيم هاني 11 عاماً ، بلغثة بريئة "أنا ثعيد جدا وفرحان". الطفل وسيم اعرب عن شدة فرحه بكلمتان تكفيان لتجعلاك تشعر بفرحة أطفالنا خلال هذه الأيام الفضيلة التي تزامن معها سقوط الغيث.

ويقول الشاب خالد بافضل 30 عاما، إنه كان متواجدا خلال شهر رمضان في مدينة المكلا العام المنصرم، لكنه لاحظ أن دوي الرعد الذي صاحب نزول المطر في تلك الفترة لا يبشر بالخير .. متسائلا ما إذا كانت الامطار أمطار خير أم غير ذلك؟ عكس ما يبدو له في رمصان هذا العام، حد قوله.

وصاحب نزول الأمطار في بعض مناطق خضرموت، سقوط ثلوج بمنطقة رأس حويرة الواقعة في الطريق الرابط بين ساحل ووادي حضرموت، غطت بعض هضاب عزلة رأس كار سيبان وفق ما علمه "الخليج 365".