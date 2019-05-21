سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، أيار 21، 2019، على مواقع جديدة في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية توغلت في مديرية "الحشوة" واستعادت السيطرة على عدد من المواقع بعد معارك عنيفة مع المليشيا.
وأضافت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.
وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قوات الشرعية تستعيد عددا من المواقع في مديرية الحشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.