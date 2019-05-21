صعدة.. قوات الشرعية تستعيد عددا من المواقع في مديرية الحشوة

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، أيار 21، 2019، على مواقع جديدة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية توغلت في مديرية "الحشوة" واستعادت السيطرة على عدد من المواقع بعد معارك عنيفة مع المليشيا.

وأضافت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.