المالكي: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مرفق مدني بنجران

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأكد المالكي أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وحذر الميليشيات من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين، مشدداً على أنه "سيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت فجر الاثنين، صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف، والآخر فوق جدة. ولاحقاً أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت، الاثنين، أهدافاً جويةً تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.