شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :محافظ الضالع ورئيس المجلس الانتقالي في استقبالهم... قبائل يافع ترسل قافلة مكونة من ثلاثين سيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت صباح يوم الثلاثاء، حملة ابناء مرفد الإغاثية الخيرية لنصرة اخوانهم بجبهة الضالع وذلك من نقطة الانطلاق في نفس مرفد في مديرية لبعوس. Advertisements وتتكون الحملة من اكثر من 20 سيارة محملة بمختلف أنواع المواد الغذائية والأدوات والأدوية الطبية وغيرها كما يرافق الحملة عدد من الرجال الجاهزين للالتحاق بجبهة الضالع لخوض غمار الحرب والدفاع عن وطنهم مع اخوانهم هناك في متارس الدفاع عن الكرامة والعزة الجنوبية. وسيكون في استقبال الحملة ومرافقيها محافظ الضالع ورئيس المجلس الانتقالي وقائد الحزام الأمني ومدير الأمن في الضالع وعدد من قادة المقاومة الجنوبية وبعض المشائخ والشخصيات الاجتماعية.

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