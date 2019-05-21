شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة سعودية للجنوب للمطالبة بالانفصال عن الشمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا شاعر واديب سعودي شعب الجنوب الى المطالبة بالانفصال عن الجنوب. وقال الأديب عبدالله علي الجبرين بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي : انضمام شعب ‎الجنوب العربي إلى ‎الشمال اليمني خطأ استراتيجي دفعوه دماً وألآم ودمار وتخلف. Advertisements واضاف: على شعب الجنوب العربي المتحضر أن يطالب بالإنفصال من حكم الكهنوت المتخلف في الشمال وتكوين دولة مستقلة تعيد لهم دورهم الحضاري والإقتصادي، وتكون عضواً فاعلاً في مجلس التعاون ومحيطها العربي.



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