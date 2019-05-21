شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان مسح بشلال شايع بلاط الارض ...الصحفي فتحي بن لزرق يرد على عاكس خط شاهد...ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصحفي فتحي بن لزرق على برنامج عاكس على انتقاده الاوضاع في جنوب اليمن كلنا شفنا حلقة محمد الربع هذا المساء وانتقاده لما يحدث في "عدن" .

كانت حلقة احترافية بكل ماتحمله الكلمة من معنى .

الفرق بين إعلام الاحزاب اليمنية بكل مسمياتها من مؤتمر إلى اصلاح وإعلام الثوار ان اعلام الاحزاب إعلام احترافي وذكي وعنيف في "ضربه واستهدافه" واحتوى كل الكفاءات بينما إعلام الثوار يقوده شلة من الهوشلية واكبر مشاغلهم تزوير الصفحات وتزويج فتحي بن لزرق من بنت حمود المخلافي أو إدارة قيادي في الحراك الجنوبي لصفحة شمالية مزورة تهاجم الجنوبيين وفلان اصله من كذا وفلانة زوجها كذا وفلان لاقوه مع واحدة وفلان ركب فلانة .

بينهم وبين الإعلام المحترف الف سنة ضوئية

إعلام كسيح

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