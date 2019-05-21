شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هــــــام لسكان العاصمة صنعاء : غادروا صنعاء فورًا وهذه وجهتكم الآمنة "ماذا يحدث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه اعلامي مقرب من الإمارات تحذيرًا هـــامًا للمدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء مطالبًا إياهم بمغادرتها إلى الأرياف فورًا.

وقال الإعلامي بفضائية أبوظبي، عادل اليافعي، إنه " كرر حديثه في اكثر من مرة أن الحوثة هم كبش الفداء لإيران".

وأضاف في سياق تغريدة له عبر ، تويتر، "وهم أي المليشيات الحوثية بإطلاقهم الصواريخ على المملكة اليوم على مرأى ومسمع العالم الذي يراقب بحذر وخوف ما سيجري خلال الايام المقبلة، يقولون ها نحن ذَا ونتحداكم وسنضرب ونرى ردكم !! .

واختتم اليافعي تغريدته بالقول: "أتمنى من المدنيين في صنعاء المغادرة إلى الارياف فورًا".