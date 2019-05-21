شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مقتل نجل موسس الحركة الحوثية "تفاصيل+صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي جمال الغراب المنشق عن جماعة الحوثي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن عن نجل حسين بدر الدين الحوثي شرق قعطبة بالضالع.

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