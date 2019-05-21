شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم علي عبدالله صالح يظهر في صورة بالعاصمة صنعاء .. وهذه أول صورة له .. "شــاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يتحدث فيها مع مواطنين ومواطنات. وعلق الناشطون على التواضع الذي كان يحظى به الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتحدثه مع عامة الشعب. Advertisements وأبدى الناشطون في تغريداتهم تواضع صالح واستماعه لمعاناة وشكاوي مواطنيه. ويظهر في الصورة صالح وهو يشير بيديه إلى مواطنة يمنية، وملامح التواضع والرقة فيه حاضرة.

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