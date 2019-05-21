شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يتحدى في تعز ويحرق منزل شقيق محافظ تعز السابق، وعارف جامل يكشف من المسؤول ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مادر محلية في تعز لاخبار عن تحدي جديد من حزب الإصلاح وقيامة بإحراق منزل شقيق محافظ تعز السابق الدكتور امين محمود.

وقالت المصادر انه تم اليوم إحراق منزل عبدالوهاب محمود، وذلك بعد يومين من نهب واحراق منزل محافظ تعز السابق امين محمود، في منطقة المسراخ.

وكان الشيخ عارف جامل وكيل محافظ تعز قد قال في منشور له يوم امس ما يلي نصه:

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تم تصفيه المتهم الذي سلم نفسه الي إدارة أمن المسراخ تم تصفيته داخل إدارة الأمن لنا منذ العشاء حتي اللحظه نطالب بخروج الحمله الامنيه ولكن لا حياة لمن تنادي يتحمل رئيس اللجنه الامنيه المرابط بالقاهرة وقائد المحور ومدير عام الشرطه المسؤليه الكامله عن ماحصل من قتل وانتهاكات.

انتهى.

وكان محافظ تعز السابق قد اصدر بيان اتهم فيه ضمنيا حزب الإصلاح حيث قال في رسالته التي بعثها إلى الرئيس هادي ما يلي نصه:

إننا اذ نعيش الاجواء الرمضانية ونعمل مع ابناء الوطن المخلصين الى لم الشمل وتوحيد الجهود للإنتصار للإرادة الوطنية وإنهاء الإنقلاب واستعادة نظامنا الجمهوري وتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون وحماية الحقوق والممتلكات وتحقيق المواطنة المتساوية … نتفاجئ يوم أمس السبت الموافق 18 مايو 2019 بقيام مجاميع مدججة بمختلف الاسلحة وعلى متن أطقم وآليات عسكرية وأمنية بتطويق منزلنا الكائن في مديرية المسراخ وهي من المديريات المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية واطلاق مختلف الاعيره النارية ضد ساكنيه وإرعاب ابناء المنطقة ثم اقتحام المنزل بالاكراه وتخريبه ونهب كل محتوياته من أثاث وسيارات ومعدات ومقتنيات ووثائق خاصه .



ولم تكتفي تلك المجاميع المعززه حزبيا وعسكريا بتلك الاعمال المنتهكه لحرمات المسكن والاعتبارات الرسمية بل تجاوزت ذلك الى ارتكاب أعمال عبثية ضد أهالينا واقاربنا سكان المنطقة وارتكاب أعمال خطف وقتل وتصفيات داخل مبنى ادارة ومقرات الشرطة .. في ظل صمت متعمد من قبل الاجهزه الامنية والضبطية والقيادات العسكرية .. وعلى الرغم من التواصل المكثف من قبلنا وجهات رسمية اخرى عديدة مع القيادات المسؤولة في المحافظة ومجلس الوزراء والجهات العليا الا ان الاعمال العدوانية لم تتوقف ولازالت متواصلة وتعيش فيها المنطقة ابشع انواع الرعب.