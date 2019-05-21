شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "الجريمة الجنسية" في الكويت... تصريحات "غير متوقعة" من الفلبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل السلطات الكويتية التحقيق في حادث وفاة خادمة فلبينية في البلاد، مشيرة إلى أن المعاينة الاولى لجثة المتوفاة كشفت أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار، مشيرة إلى أن الحكومة الفلبينية تقول إنها قتلت وتم الاعتداء عليها جنسيا، وهي الادعاءات، التي تنفيها السلطات الكويتية.

وقالت الصحيفة إن القصر الرئاسي في الفلبين، أصدر موافقته على مراجعة الاتفاقية، التي وقعتها الحكومتان الكويتية والفلبيينية، بشأن حقوق العمالة الفلبينية العاملة في الكويت.

ووصفت الصحيفة الكويتية تصريحات الفلبين بشأن العمالة الفلبينية في الكويت بأنها "غير متوقعة".

وذكرت كل من صحيفة "مانيلا بولتان" وصحيفة "إنكويرر" الفلبينيتن أن القصر الرئاسي في الفلبين أعلن أنه هناك حاجة لمراجعة مذكرة الاتفاق التي وقعتها الحكومة الفلبينية مع الكويت، بعد وفاة الخادمة كونستانتشيا لاغو دياج.

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ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في الفلبين سلفادور بانلو أنه ينبغي مراجعة مذكرة التفاهم التي وقعت مع الحكومة الكويتية، مضيفا: "لكننا سننتظر أولا توصية وزير العمل سيلفستر بيلو".

وبينما تقول وسائل إعلام فلبينية إن الخادمة قتلت وتعرضت لاعتداء جنسي، بينما تؤكد مصادر لصحيفة "القبس" في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ «القبس» إلى تحريات رجال الأمن كشفت أن علاقة الخادمة بكفيلها وعائلته جيدة ولا توجد مشاكل بينهم.

وكانت حادثة مقتل خادمة فلبينية على يد مخدوميها الوافدين من لبنان وسوريا، في 2018، تسببت في توتر العلاقات بين الكويت والفلبين. وعقب الكشف عن المشتبه بهما في قتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما)، وحشر جثتها داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها، بعد أكثر من عام على اختفائها، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني إلى الكويت، كان معظمهم يعمل في مجال الخدمة المنزلية.

وتشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يقيمون ويعملون في الكويت، في غضون ذلك، تعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية.