شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة انجيلا للتنمية تنظم المؤتمر الصحفي الثاني للطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

نظمت اليوم ، مؤسسة إنجيلا للتنمية والإستجابة الإنسانية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر والمعرض الثاني للطاقة الشمسية بالعاصمة صنعاء .

ياتي ذلك في اطار حرص المؤسسة على بناء دولة حديثة وتنمية القطاعات الخدمية والتنموية المستدامة والاستجابه الانسانية لمكونات انظمه الطاقه المتجددة بما يسهم بالنهوض بهذا القطاع الحيوي الى ما يخدم المصلحة العامة .

وفي المؤتمر أشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، إلى أن تنظيم مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية سيسهمان في تخفيف المعاناة عن الفقراء وتحسين دخل المواطن من خلال امتلاك أنظمة الطاقة بأقل الأسعار وتوفير فرص العمل في هذا الجانب.

ولفت الجرموزي إلى أن المؤتمر والمعرض سيحققان النمو الاقتصادي على المدى الطويل وبالذات في مجال الطاقة إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بالتشجيع على استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة لما لهذه التكنولوجيا من فوائد وإيجابيات على المواطن والبيئة.

كما أشارت رئيسة مؤسسة انجيلا للتنمية والإستجابة الإنسانية الدكتورة إنجيلا أبو أصبع، خلال كلمتها إلى أن الهدف من المؤتمر والمعرض الثاني للطاقة الشمسية، تبني العمل في مجال التنمية بصورة عامة والتنمية المستدامة على وجه الخصوص وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والبحث عن تمويل لمشاريع خدمية وتنموية عبر المنظمات الدولية المانحة.

وأشارت إلى أن المؤتمر والمعرض، سيشجعان على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص التجاري ورجال الأعمال والعمل على تسهيل الإجراءات التشريعية والرسمية للمستثمرين في هذا المجال.

واستعرضت الدكتورة انجيلا ابو اصبع أهداف المؤتمر والمعرض في توعية المستهلك بالاستخدام الأمثل لمنظومات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وعرض شامل لمكونات وأنظمة الطاقة والشركات العاملة بهذا المجال وتبادل الخبرات العلمية والفنية ومعرفة الصعوبات وتوضيح أهمية الطاقة في التنمية، فضلا عن أنهما يأتيا تجاوبا لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

فيما أشار مدير البرامج لمؤسسة فريدريش إيبرت باليمن محمود قياح، إلى أن المؤسسة بدأت برنامج التوعية بالطاقة المتجدد والتغير المناخي عام 2014م، من خلال عقد ندوات بصنعاء وعدن وتعز بعنوان " نحو استخدام أمثل للطاقة الشمسية".

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وأكد استمرار المؤسسة في برنامجها في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة من خلال عقد الورش والندوات وغيرها .. لافتا إلى أن استكشاف خيارات استخدام الطاقة المتجددة في اليمن يدل على أن كل من الحاجة وإمكانية الطاقة المتجددة مرتفعة.

ولفت قياح إلى أن المؤسسة تشجع استكشاف الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح .. وقال " يجب ألا تستفيد الشركات والمستثمرون فقط من إنتقال الطاقة ولكن أيضا المواطنين والأسر والبلديات، ولذا نبحث عن حلول لعملية انتقال عادلة بقطاع الطاقة تضمن حماية الناس على حد سواء".

من جهته أشار ممثل شركة تجدد للطاقة الشمسية أحمد الخولاني إلى سعي الشركة من خلال المؤتمر والمعرض الثاني للطاقة الشمسية، تطوير تقنيات الطاقة المتجددة واستيرادها وفقا لأعلى مواصفات وأحدثها وكذا تأهيل كوادر محلية في تصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة .

واضاف ، ان تنظيم المؤتمر والمعرض، تأهيل السوق التجاري ورفع كفاءة الأنظمة وتطبيقاتها في الواقع اليمني وتنمية وخدمة المجتمع .. مبينا أن الشركة تقدم الدعم للفعاليات العلمية التي إعادة مسار الأمور إلى طبيعتها فنيا وعلميا ومنها هذا المؤتمر والمعرض الذي من المقرر انعقاده في يوليو 2019م.

وتطرق الخولاني إلى أن الشركة تسعى من خلال المؤتمر والمعرض، لإدخال المزيد من أنظمة الطاقة المتجددة خصوصا الأنظمة الهيجنة "المدمجة" وتنفيذ رؤية للمشاريع المتجددة .

وكان نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني، قدم مداخلة هاتفية حول أهمية انعقاد المؤتمر والمعرض الثاني للطاقة الشمسية والذي سيخدم شريحة واسعة من المجتمع .. مؤكدا دعم وزارة الكهرباء والطاقة للمؤتمر والمعرض وتقديم التسهيلات لانعقاده.

ونوه بدور مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية في انعقاد المؤتمر والتعريف بالطاقة المتجددة والبديلة وتعزيز الوعي المجتمعي باستخدام هذه التكنولوجيا بما يخفف من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل وتسهيل امتلاكهم وحصولهم على مصادر الطاقة.

كما قدم وكيل وزارة الكهرباء السابق عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، مداخلة عن الطاقة المتجددة وأهدافها وإستراتيجية الطاقة المتجددة والتي تم إقرارها عام 2009م، ونظامها الأساسي في اليمن فضلا عن إجراء الوزارة للعديد من الدراسات في مجال الطاقة المتجددة.

حضر المؤتمر عدد من وكلاء وزارة الكهرباء والطاقة والوكلاء المساعدين وعدد من مدراء العموم بالوزارة وممثلو عدد من المنظمات والمؤسسات المدنية والمهتمين بمجال الطاقة