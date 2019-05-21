شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني للدولار امام الريال اليمني (اسعار الصرف في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر الدولار ارتفاع جنوني وصلت إلى 10 ريالات خلال يوم واحد، وذلك اثناء التداول به في محلات الصرافة بصنعاء وعدن. وبلغ سعر الدولار في صنعاء وعدن 549 ريال شراء. فيما بلغ سعر الريال السعودي 144.50 ريال شراء ايضا.

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