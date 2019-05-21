شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الدخان الذي حذر منه عبدالملك الحوثي اليوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الشباب والشابات مما أسماه بـ"دخان" مواقع التواصل الاجتماعي معتبراً إياه "مفسدة خطيرة جداً".

وقال الحوثي في كلمة مسجلة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الميليشيا "نؤكد على الشباب والشابات، على الناس جميعاً، فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، سواءً في الفيس بوك أو الواتس (...) أن يحذروا هذا الدخان في علاقات شخصية مباشرة تدخل في مرحلة التأثير النفسي وتعزيز روابط غير مشروعة".

وأضاف الحوثي "المراسلات عبر الجوالات كذلك، الإنسان يصون نفسه، الرجل يصون نفسه والمرأة تصون نفسها عن الدخول في مثل هذه الروابط والمراسلات والعلاقات المفسدة الخطيرة جداً، على الإنسان وعلى نفسيته".

ودعا الحوثي إلى "الضغط" لتخفيف تكاليف الزواج، وتيسير عملية الزواج وعدم تحويلها إلى مسألة معقدة وصعبة، لا يستطيعها الكثير من الشباب.