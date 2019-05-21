شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: منظومات الدفاع السعودي رصدت أهدافا جوية معادية تحلق على مناطق محظورة بجدة والطائف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع السعودي رصدت أهدافا جوية معادية تحلق على مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

Advertisements

وفي وقت سابق، قال بيان من السفارة السعودية في واشنطن إن الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة، بحسب موقع قناة "الحدث".

وتداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى منطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الاثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".