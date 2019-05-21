شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد (السيد) في منزل احمد علي عبدالله صالح بدولة الإمارات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صلت إحدى القياديات في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد رحلة علاج طويلة في الأردن.

واستقبل سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبدالله صالح القيادية المؤتمرية فايقة السيد فور وصولها.



وتظهر فايقة في صورة إلى جانب السفير أحمد علي عبدالله صالح، وإلى جانبهم آخرين من نشطاء وقيادات في حزب المؤتمر.

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