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الجيش الوطني مدعومًا بمقاتلات التحالف يحقق تقدمًا جديدًا في صعدة

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أحرزت قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الإثنين، تقدما جديدا بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ابطال اللواء حققوا تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتم السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية.

وأشار الى أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم واصابة أخرين.

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