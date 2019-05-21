شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير يودي بحياة المقدشي و اسرته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيت عائلة كاملة مصرعها في مدينة مأرب عقب حادث مروري وقع اليوم قبيل اذان المغرب.

وكشف العقيد طه عبد الرحمن العتقي إن المواطن حسان محمد صالح المقدشي لقي مصرعه مع اثنين من اطفالعه بينما نقلت زوجته في حالة حرجة الى المستفى.

واضاف ” كان المقدشي هو المتسبب في الحادث واصطدم بمركبة كبيرة كانت تحمل مواد غذائية.

لافتا الى ان التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث .

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