شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يكشف حقيقة استهداف ‘‘مكة المكرمة’’ بصاروخ بالستي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين المسلحة، استعدادها للدفاع عن مكة المكرمة والمقدسات الإسلامية.
جاء ذلك في تصريح لوزارة خارجية صنعاء غير المعترف بها، في معرض نفيها عن استهداف الجماعة مكة المكرمة بصواريخ باليستية.
وقالت خارجية الحوثيين في بيان نشرته وكالة “سبأ” الخاصعة للجماعة، إن مقاتلي لا يمكنهم استهداف الأماكن المقدسة بل أنهم كانوا ومازالوا وسيبقون في طليعة من يمكنهم التضحية دفاعا عن مكة المكرمة وذودا عن الكعبة المشرفة وركنها اليماني وكل المقدسات الإسلامية”.
واتهمت السعودية الحوثيين بمحاولة استهدافهم لمكة المكرمة للمرة الثالثة.
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