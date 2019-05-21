انفجار خلافات حادة بين قيادات وأجنحة الحوثيين واقتحامات للمكاتب وإشهار الأسلحة وتوتر ينذر بمواجهات عسكرية – (أسماء وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم قيادي حوثي بارز على اقتحام مكتب قيادي آخر وأشهر السلاح في وجهه في إطار خلافات حادة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بمحافظة إب وسط اليمن.
ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر مطلعة :إن القيادي الحوثي فيصل الخولاني اقتحم مكتب القيادي الحوثي أشرف المتوكل والمعين من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية وكيلا للمحافظة".
وأضافت مصادر "يمن الغد" بأن القيادي الحوثي الخولاني أشهر السلاح في وجه المتوكل بمكتب المتوكل الكائن في مبنى محافظة إب في ظل تصاعد حدة الخلافات بين قيادات حوثية رفيعة بالمحافظة حول النفوذ والمناصب والجبايات وصلت إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة".
وأشارت المصادر إلى أن اقتحام مكتب القيادي الحوثي المتوكل واشهار السلاح عليه تأتي بعد أيام من اعتداء تعرض له منزل القيادي الحوثي المدعو عبدالحافظ السقاف بصنعاء واقتحام مبنى إدارة أمن محافظة إب من قبل مسلحين تابعين لقيادات حوثية يدعمها مشرف المليشيا الحوثية بإب المدعو صالح حاجب.
المصدر: "يمن الغد"
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