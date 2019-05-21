شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون ينعون مقتل نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي ...شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الحوثيون عن مقتل نجل حسين بدرالدين الحوثي ونشروا صوره وتعزيته.

وقال : الشهيد اسماعيل ابن حسين ابن بدر الدين الحوثي

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