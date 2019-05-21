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أول تصريح رسمي من التحالف حول تدمير أهداف بسماء جدة والطائف

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أطلق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أول تصريح رسمي من التحالف حول تدمير أهداف بسماء جدة والطائف في مكة المكرمة بالمملكة العربية

وفي بيان له، صرح  لمالكي بأنه في صباح الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، قد اعترضت أهداف جوية فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

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وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدميرها.

وذكرت قناتي "العربية" و"الحدث"، أنه تم تدمير الأهداف التي سقطت شظاياها في وادي جليل.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخاً باليستياً.

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