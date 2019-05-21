البركانى يلتقي رئيس مجلس النواب بجينيف

التقى اليوم الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية ومعه اعضاء هيئة رئاسة المجلس و زكريا الزكري وعبدالرزاق الهجري ومبخوت بن ماضي اعضاء المجلس بالسيد مارتن امين عام الاتحاد وقد جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع التي تمر بها اليمن من جميع الجوانب حيث قدم رئيس المجلس شرح تفصيلي لنشاط البرلمان خاصة بعد استنافة بعقد جلساته في مدينة سيئون مطلع ابريل الماضي وانتخابه لهيئة رئاسة جديدة وكذالك مناقشته لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 واقرارها .

و قدم رئيس المجلس ايضاح مفصل عن الوضع السياسي والانساني موكدٱ بان جماعة الحوثي الانقلابية هي من سعت ومازالت تسعى لاعاقة وعرقلة جميع الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي شامل وكامل للقضية اليمنية وفق المرجعيات الثلاث " المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار الاممي 2216" وذلك بالرغم من جميع التنازلات التي قدمتها وتقدمها الدولة اليمنية بجميع تكويناتها وعلى راسها الاخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وكذالك دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار رئيس المجلس، أن المليشيات الانقلابية الحوثية هي من تسببت ولازالت تتسبب بكل المعانات الانسانية التي يعاني منها شعبنا طيلة ال5 السنوات الماضية في جميع مناحي حياته. من جانبه رحب الاخ امين عام الاتحاد رئيس المجلس والوفد المرافق له وهناه وبقية اعضاء هيئة الرئاسة بمنح ممثلين الشعب هذه الثقة متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية في هذه الظروف الصعبة مبديٱ استعداد الاتحاد الكامل لمساعدة البرلمان اليمني في جميع الجوانب اللوجستية والفنية... حضر اللقاء الدكتور علي مجور سفيرنا ومندوبنا الدائم في جنيف والاخ مختار عمر سكرتير الاتحاد البرلماني الدولي.