ورد الان : بيان هام وعاجل

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عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي اتطلع فيه ومعي شعبنا اليمني الى سلام حقيقي قائم على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والانقلابيين برعاية المجتمع الدولي .. وفي الوقت الذي كنا نتوقع ان تفلح الجهود والرحلات المكوكية للمبعوث الأممي جريفيث الى صنعاء في إقناع المليشيات الحوثية بالتطبيق الحرفي لاتفاق استوكهولم ..فقد فوجئنا بالمخالفة الصريحة لاتفاق استوكهولم بالخداع بمسمى انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة

وحقيقة ما هي إلا إعادة لكذبة سابقة سميت بالانسحاب من ميناء الحديدة ورفضته الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي حينها حيث البست مليشيات الحوثي عناصرها المليشياوية الزي العسكري بدلا عن

(الزي المدني )في مسرحية عبثية لاتنطلي على الاطفال.. في ظل استبعاد الجانب الحكومي الذي يعطيه اتفاق السويد حق الاشراف الكامل والرقابة على كل خطوات تنفيذ الاتفاق.

إنني وانا اتابع هذه الاجراءات العبثية من قبل الانقلابيين في محاولة جديدة للتنصل من الاتفاقات والتحايل على القرارات الدولية فإنني اعبر عن استنكاري

ليس من اجراءات المليشيات التي دأبت على الرفض والتحايل على كل القرارات والاتفاقات ..بل من بعض المواقف الأممية ومواقف بعض الدول التي بدت وكأنها مرحبة بهذا العبث من قبل المليشيات الحوثية.

إن هذه المواقف للأسف تشجع المليشيات الحوثيةعلى الاستمرار في استهتارها وتنكرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية بل وتهدم كل جهود المجتمع الدولي من اجل إحلال سلام حقيقي يوقف الحرب وسفك الدماء في اليمن

وعليه فإني وكعضو مجلس نواب امثل الشعب اليمني اواكد حرصي وحرص الشعب اليمني على سلام حقيقي ينهي الانقلاب والحرب الذي تسبب به الانقلابيون وحتى لايكافئ المجرمين على جرائمهم على حساب الشعب اليمني .. فإني اعلن رفضي القاطع لهذه الاجراءات المليشاوية العبثية التي تتحدى ارادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي كافة.

كما ادعو الحكومه بعدم التعاطي مع هذا العبث وكلما يترتب عليه من اجراءات على الارض.

وكذالك ادعو مجلس النواب ان يكون له موقف قوي يرفض فيه هذه المسرحيه الهزليه التي تقود البلاد نحو الهاويه

كما اطالب الأمم المتحدة والدول الراعية والمجتمع الدولي كافة باحترام قراراته الصادرة عن اعلى السلطات الاممية حتى لاتتحول القرارات الدولية الى اضحوكة تتحداها عصابات وحتى لايفقد المجتمع الدولي مصداقيته امام شعوب العالم التواقة للعدل والحرية والسلام

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

والله الموفق

صادر عن عضو مجلس النواب

عبدالسلام الدهبلي