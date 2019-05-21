شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للرئيس السابق صالح تظهر تواضعه الكبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يتحدث فيها مع مواطنين ومواطنات.

وعلق الناشطون على التواضع الذي كان يحظى به الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتحدثه مع عامة الشعب.

وأبدى الناشطون في تغريداتهم تواضع صالح واستماعه لمعاناة وشكاوي مواطنيه.

ويظهر في الصورة صالح وهو يشير بيديه إلى مواطنة يمنية، وملامح التواضع والرقة فيه حاضرة.

