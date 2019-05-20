الجيش اليمني يعلن التوغل في معقل الحوثي ويحرر سلاسل جبلية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، عن تحرير مواقع استراتيجية، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، في هجوم مباغت شنته بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وقالت الدفاع على موقعها الرسمي، إن قوات الجيش حررت، اليوم الاثنين 20 مايو 2019، جبال "نهوقة"، و"التبة البيضاء"، وتبة "الطيران"، في مديرية كتاف، عقب هجوم مباغت شنته، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في تلك المناطق.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا التي لاذت بالفرار، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.