طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، بضرورة تقديم كافة الأدلة والوثائق بكافة الجرائم التى ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للأجهزة المعنية، لتوقيع أقصي عقوبة عليهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن الحوثيين لعبوا خلال السنوات الماضية، على الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين والأطفال، ما يُعد ضمن أعمال الحرب، مُشيراً إلى أن هناك تراخي من قبل المنظمات الحكومية وحقوق الإنسان بحق الشعب اليمني.
واستكمل مُحسن، هناك جرائم معروفة للجميع، لكن لابد من تقديم أشخاص بعينهم للمحاكمة، يكونوا بحجم المساكين والأطفال الذين يتساقطون، فلابد من الوقوف على ذلك، وإنهاء عصر السكوت.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عاجلة.. جمال مُحسن يُطالب بتقديم الأدلة والوثائق لتوقيع عقوبات على عناصر المليشيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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