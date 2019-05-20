رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب بإعادة النظر فى الاتفاقيات لتحقيق السلام (فيديو)

قال الدكتور جمال مُحسن، ريس تحرير موقع الخليج 365، تعليقاً على تصريحات المملكة العربية السعودية والخاصة بأن ميناء الحديدة منصة لعمليات مليشيا الحوثي الإرهابية، إن السعودية لها باع كبير من العلاقات الدولية، التى تجعلها تتحدث عن رؤية كاملة بكافة ما يتم، لافتاً إلى أن ذلك إشارة واضحة لإعادة النظر فى اتفاق استكهولم.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائبة الغد المشرق، إنه لابد من إعادة النظر فى تنفيذ بنود اتفاق استكهولم والخاص بتسليم ميناء الحديدة ورأس عيسي وكامل الساحل الغربي، الذى يُهدد خط الملاحة.

وطالب مُحسن بسرعة إعادة النظر، وتسليم المناطق للحكومة الشرعية، التى التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية، لسرعة إحلال السلام بالمنطقة.

