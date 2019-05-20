محلل يمني: أزمة إيران وأمريكا حرب كلمات ولهذا يجرف الحوثي التعليم



قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح من شأن التصعيد المتبادل بين كل من إيران والولايات المتحدة الامريكية في الاسابيع الأخيرة.

وقال جميح بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم إن الحرب بين واشنطن وطهران هي "حرب كلمات"، لا أكثر.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاجر، والتاجر يجيد عقد الصفقات، لا تفجير الحروب.

كما اعتبر جميح أن التهديدات المتبادلة هي لتهيئة الظروف للمفاوضات، تماماً كما كان مع كوريا الشمالية التي حذرها ترامب من إبادة نووية، ثم التقى كيم بعد ذلك.

وجاء تحليل جميح مع توجه الانظار نحوالتصعيد بين إيران وأمريكا مؤخراً بين من يتوقع قرب اندلاع حرب في المنطقة وأخرى تشكك بهذا التصعيد.

ونشر جميح من زاوية أخرى، تفاصيل تقرير عن الحرس الثوري الإيراني أن رجال الدين أبدوا بعد وصولهم للحكم رغبة في فرض عقيدتهم على المجتمع فأغلقوا الجامعات لأكثر من 30 شهرا ليتمكنوا من" تطهير مراكز التعليم من الأساتذة والطلاب المعارضين لأفكارهم"تحت شعار "الثورة الثقافية".

وعلق بالقول: عرفتم لماذا يُجرف الحوثي التعليم في اليمن؟ اشارة الى الممارسات الحوثية ضد التعليم.