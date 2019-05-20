بالصور.. بدء دورة "التخطيط الاستراتيجي" لعدد من مدراء عموم محافظة تعز

بدأت اليوم بمحافظة تعز دورة تدريبية لعدد من مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية ومدراء عموم ديوان عام المحافظة. الدورة تحمل عنوان ( التخطيط الاستراتيجي ) وينفذها المركز الأكاديمي للتدريب واللغات بإشراف وتنسيق الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة. ووفق متابعة "الخليج 365"، تهدف الدورة الى إكساب مدراء العموم مهارات التخطيط وصياغة الخطط والأهداف الإستراتيجية ، وفق رؤى واضحة لضمان تحقيق النجاح والانجاز. Advertisements وأشار مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة عزوز السامعي الى أن هذه الدورات والورش التدريبية تهدف لتنمية قدرات ومهارات الكادر الوظيفي للسلطة المحلية بمختلف مستوياته. مؤكدا اهتمام الاخ محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وقيادة السلطة المحلية بهذه الدورات والورش التدريبية لرفع كفاءة العاملين وموظفي السلطة المحلية. كما ثمن السامعي جهود المركز الأكاديمي للغات والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وتعاونه لتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية ، مؤكدا على المضي في تعزيز الشراكة مع المركز وكافة المنظمات العاملة في مجال التدريب لتنفيذ خطة التدريب التي تشمل كافة موظفي المؤسسات الحكومية بتعز.

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