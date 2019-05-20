تركي أل الشيخ يعلن عن مسابقة القران الكريم

أعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه عن مسابقة سيتم اطلاقها قريباً. وذكر ال الشيخ على حسابه بالقول: سرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم. وأضاف، وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم..

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