المستقبل بين أيديكم.. رئيس تحرير اليمن العربي يوجه رسالة للشباب اليمني

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن هناك تشجيع بشكل كامل للشباب داخل الأراضية اليمنية، مُشيراً إلى أن المستقبل سيكون أفضل، مهما طالت أيام الحرب، وسيخرج الشعب اليمني من الأزمة قريباً، لافتاً إلى أن الأزمة ساعدت فى إظهار معادن الجميع.

وطالب رئيس تحرير الخليج 365، بضرورة الاتحاد والوقوف بصورة واضحة ضد كل من ساهم فى الإتجار بدماء أبناء الشعب اليمني، وتلقينهم درساً بأن اليمن قادر وسيخرج من الحرب التى فرضتها مليشيا الحوثي.



واستكمل مُحسن، الشباب اليمني لازال يُبدع، فعلى سبيل المثال، عبدالحكيم العوسجي البطل الذى لا يقل عن آخرين، حيث أعاد اليمن لمنصة التتويج، بعد أن حصد جائزة حفظ القرآن الكريم، وكذلك فيلم 10 أيام قبل الزفة، كان علامة مُضيئة وإيجابية، رغم الانتقاادات، إضافة إلى المهندس عوض بحاميش، الذى حصد الجائزة الاولى في ماليزيا، إثر قيامه باختراع منع تسمم الأغذية المجمدة.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، رغم الأزمة التى يمر بها اليمن إلا أن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً، فهناك نهضة وتنمية شاملة، واستقرار حضرموت فى ظل تواجد قوات النخبة؛ خير دليل.