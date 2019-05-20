تدمير صاروخين اطلقتهما المليشيا باتجاه مكة وادانات عربية واسعة

تمكنت الدفاعات الجوية السعودي، الإثنين، في إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية على منطقة مكة المكرمة.

وأصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا جاء فيه: إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيين الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".

وليست هذه المحاولة الأولى لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة، ففي 28 أكتوبر 2016 أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخًا باليستيًا قبل وصوله إلى مكة المكرمة، وصرح المتحدث باسم التحالف العربي بأن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخًا باليستيًا من طراز سكود، أطلقه الحوثيون على بُعد 65 كيلومترًا من مكة المكرمة.

وفي 27 يوليو2017 أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض الدفاع الجوي صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج" وفق بيان للقيادة.

وأدت هذه الحادثة إلى ادانة عربية واسعة لما تمثله من عملية استهداف لمناطق مدنية وما تحمله من رسائل ايرانية واضحة.