سياسي: ليس لدى الحكومة ما تخسره إذا أعلنت وقف التعامل مع جريفيث

أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني السابق الاستاذ صالح البيضاني انه ليس لدى الحكومة اليمنية ماتخسره إذا أعلنت عدم التعامل مع المبعوث مارتن غريفيث

وذكر البيضاني في حوار صحفي مع قناة سكاي نيور عربية ان الحوثيون أعلنوا رفضهم التعامل مع رئيس بعثة المراقبين باتريك عندما رفض بالأساس مسرحية مشابهة قام بها الحوثيون من خلال انسحاب احادي شكلي في ديسمبر 2018

وطالب البيضاني الحكومة ان ترفض التعامل مع المبعوث الاممي وتعتبره وسيط غير نزيه وغير محايد في هذه الازمة