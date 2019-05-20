وذكر البيضاني في حوار صحفي مع قناة سكاي نيور عربية ان الحوثيون أعلنوا رفضهم التعامل مع رئيس بعثة المراقبين باتريك عندما رفض بالأساس مسرحية مشابهة قام بها الحوثيون من خلال انسحاب احادي شكلي في ديسمبر 2018
وطالب البيضاني الحكومة ان ترفض التعامل مع المبعوث الاممي وتعتبره وسيط غير نزيه وغير محايد في هذه الازمة
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي: ليس لدى الحكومة ما تخسره إذا أعلنت وقف التعامل مع جريفيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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