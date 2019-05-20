بالصور.. جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمهرة تقيم مأدبة إفطار لمنتسبيها

أقامت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمحافظة المهرة اليوم مأدبة إفطار جماعي لمنتسبيها بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية الشيخ محمد عبدالله كده بتمويل من مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع فريق "طيب ليش".
الوزير بن كدة أكد اهتمام الحكومة الشرعية بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتسهيل كل الإمكانيات المتاحة لإبراز مواهبهم ومهاراتهم ، معبرا عن شكره لهذه الدعوة الكريمة من قبل الجمعية.
من جانبه أشاد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان بالجهود التي تبذلها إدارة الجمعية في رعاية وتأهيل المعاقين والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية من حيث توفير كثير من الإمكانيات ومنها إنجاز مركز العلاج الطبيعي ورفده بالمعدات والأجهزة اللازمة.
ووجه الوكيل عليان إدارة الجمعية سرعة رفع قاعدة البيانات وإجراء مسح شامل لحصر لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.، داعياً التجار وارباب القطاع الخاص إلى دعم الجمعية لتتمكن من القيام بواجبها تجاه منتسبيها.
إلى ذلك قام وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله كده ووكيل المحافظة الشيخ صالح بن عليان وعضو مجلس الشورى الشيخ توكل ياسين ورئيس الجمعية الأستاذ سالم محمد بلحاف بزيارة لمركز العلاج الطبيعي ، اطلعوا خلالها على المعدات والأجهزة والخدمات التي سيقدمها والجهود المبذولة لتجهيزه.
حضر مأدبة الإفطار الأخوة سالم السقاف رئيس جمعية السبيل وحمد بن هول نائب مدير صندوق الرعاية الاجتماعية وبخيت عويض مدير إدارة الواجبات الزكوية وعدد من رجال الأعمال وأولياء الأمور.
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