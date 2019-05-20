ماذا قال القيادي محمد علي أحمد عن رحيل الكاتب والشاعر فريد بركات؟

بعث محافظ أبين الأسبق القيادي في مؤتمر شعب الجنوب، محمد علي أحمد برقية تعزية برحيل الكاتب والشاعر فريد بركات.

وقال أحمد في نص التعزية التي حصل عليها ببالغ الاسئ والحزن العميق وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نباء وفاة المغفور له الكاتب والصحفي والشاعر المخضرم فريد بركات أحد الرموز القيادية الثقافية والصحفية اثر مرض عضال الم به.

وتابع أحمد أنه برحيله خسر الوطن والشعب والوسط الصحفي والثقافي في البلد شخصية وهامة وطنية ثقافية وصحفية معروفة بعد ان تركا ارث ثقافيا واسهامات مميزة في العمل الوطني والنقابي والثقافي.

وختم التعزيةأنه وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة، لأسرة الفقيد وكافة زملائه في الوسط الصحفي والثقافي وإلى كل أبناء الوطن ، سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون.