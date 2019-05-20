مسؤول بالمهرة يتبرع لمجلس شباب حصوين التطوعي ب(200) الف ريال

قدم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان مبلغ (200) الف ريال لمجلس شباب حصوين التطوعي دعما منه لمشروع الإفطار الذي يتبناه المجلس خلال شهر رمضان للصائمين من عابري السبيل.

ويأتي هذا الدعم من الوكيل لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس في توفير وجبات افطار الصائم وتتويجا للانشطة الخيرية الذي يقوم بها المجلس.

إلى ذلك دعمت مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية بالمحافظة مجلس شباب حصوين التطوعي بوجبات افطار بواقع ٥٠ وجبة يوميا لعابري السبيل طيلة أيام الشهر المبارك.

وتعتبر مؤسسة السبيل من أنشط منظمات المجتمع المدني في المحافظة حيت تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة من حيث تطوير عملها في الجانب الإغاثي وابتكار أدوات عمل جديدة لمساعدة الشباب في حياتهم العلمية والمهنية والاجتماعية وبالتالي النهوض بالمجتمع نحو الازدهار والتطور.

شباب مجلس حصوين التطوعي عبروا عن جزيل شكرهم وامتنانهم للوكيل الشيخ صالح بن عليان وموئسسة السبيل على هذه اللفتة الكريمة لدعم المجلس لمواصلة نشاطه الخيري والإنساني التطوعي لخدمة الصائمين.