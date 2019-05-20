الغذاء العالمي يعلن تعليق عمله في المناطق غير المحررة بسبب تعنت الحوثيين

أعلن برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين إنه يبحث تعليق إرسال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب القتال وانعدام الأمن والتدخل في عمله.

وذكر البرنامج في بيان له أنه ”لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني في اليمن الوصول إلى الجياع ويتم منع قوافل المساعدات وتتدخل السلطات المحلية في توزيع الغذاء... يجب أن يتوقف ذلك“.

ويعكس تهديد برنامج الأغذية، الذي يوفر الطعام لأكثر من عشرة ملايين شخص في أنحاء اليمن، ما قال إنها ”عراقيل توضع في طريقنا“.

وقال ”نواجه تحديات يومية نتيجة القتال‭‭‭ ‬‬‬المتواصل وانعدام الأمن في اليمن. ومع ذلك فإن التحدي الأكبر لنا ليس من المدافع التي لم تسكت حتى الآن في هذا القتال ولكن من الدور المعرقل وغير المتعاون من بعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم“.

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وقال البيان إن تعليق المساعدات الذي سيتم على مراحل سيكون الملجأ الأخير وإن عمليات التغذية التي تستهدف مباشرة النساء والأطفال الذين يعانون من سوء تغذية سوف تتواصل.

وقال البرنامج إن المفاوضات مع قادة الحوثيين لإتاحة الوصول إلى الجياع لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج ملموسة رغم أن بعضهم قدم تعهدات إيجابية.

ومضى يقول ”للأسف فإنهم (بعض قادة الحوثيين) يتعرضون للخذلان من زعماء حوثيين آخرين تراجعوا عن الضمانات التي أعطوها لنا بشأن منع تحويل‭‭‭ ‬‬‬مسار المواد الغذائية والاتفاق في النهاية على‭‭‭ ‬‬‬تحديد المستفيدين وإجراء‭‭‭ ‬‬‬عملية تسجيل باستخدام الإحصاء الحيوي“.