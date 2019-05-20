أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري المصري المصري - x

22:00 - الانتاج الحربي إنبي - x

22:00 - مصر المقاصة وادي دجلة - x

22:00 - حرس الحدود طلائع الجيش - x

22:00 - الاتحاد الاسكندري سموحة - x

22:00 Advertisements - بتروجيت دوري أبطال آسيا لوكوموتيف طشقند - x

16:00 - الريان ذوب آهن اصفهان - x

20:00 - النصر النصر - x

20:00 - الزوراء العراقي الإتحاد - x

21:00 - الوحدة

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