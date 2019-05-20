الجيش يتمكن من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في كتاف شرق صعدة

تمكنت قوات الجيش اليوم من تحرير عدة مناطق استراتيجية جديدة في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة.

وقال موقع الجيش أن القوات حررت جبال “نهوقة”، و”التبة البيضاء”، وتبة “الطيران”، في مديرية كتاف، عقب هجوم مباغت شنته، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المناطق.

واسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا التي لاذت بالفرار، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.