وقال موقع الجيش أن القوات حررت جبال “نهوقة”، و”التبة البيضاء”، وتبة “الطيران”، في مديرية كتاف، عقب هجوم مباغت شنته، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المناطق.
واسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا التي لاذت بالفرار، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتمكن من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في كتاف شرق صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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